CALCIOMERCATO MILAN PIATEK GENOA KOUAME INFORTUNIO / Il calciomercato è un organismo in continuo mutamento e può cambiare da un momento all'altro. Così accade che scenari impensabili in estate possano diventare incredibilmente reali dopo poche settimane. A sparigliare le carte possono essere diversi elementi, come infortuni e andamenti decisamente sotto le aspettative. Due di questi aspetti potrebbe confezionare a gennaio un'operazione sorprendente come quella tra Milan e Genoa, che riguarda direttamente il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, Kouame crac: Piatek torna al Genoa?

La notizia che può dare il via all'effetto domino è l'infortunio di Christian Kouame. L'attaccante del Genoa si è fatto male durante gli impegni con la nazionale (nel match tra Costa d'Avorio e Sudafrica valevole per la Coppa d'Africa Under 23): la diagnosi è stata confermata in queste ore. Per il giovane talento rossoblù si tratta di rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, operazione inevitabile così come uno stop lunghissimo da almeno 5-6 mesi. Questo significa più spazio per Pinamonti e Sanabria, ma Thiago Motta resterebbe comunque scoperto. Inoltre, la situazione di classifica del Genoa non lascia campo a rischi e azzardi.

A gennaio servirà un altro attaccante ed è qui che potrebbe consumarsi la sorpresa.

La clamorosa idea che sta circolando negli ultimi giorni è quella di un ritorno al Genoa di Krzystof Piatek, attaccante polacco che lo scorso anno ha trascinato il 'Grifone' fino a gennaio e poi ha continuato a segnare con la maglia del Milan. In questa stagione, però, il classe '95 ha le polveri bagnate e in 12 presenze ha segnato appena 3 gol, di cui 2 su calcio di rigore. Per questo motivo i dirigenti rossoneri stanno pensando a un prestito a gennaio, con un incredibile ritorno al Genoa. In questo modo, in una piazza che già conosce, Piatek avrebbe l'occasione di ritrovarsi e magari tornare con nuove ambizioni la prossima estate. E il Milan non butterebbe all'aria un investimento di 35 milioni di appena un anno fa.

Calciomercato Milan, Piatek può lasciare spazio a Ibrahimovic

Non solo, perché gli intrecci di mercato non finirebbero qui. Con l'arrivederci di Piatek a gennaio, il Milan avrebbe bisogno di un'altra punta titolare che dia la svolta a una stagione che rischia di essere l'ennesima da mettere nel dimenticatoio. L'identikic perfetto è quello di Zlatan Ibrahimovic, che ha dato l'addio ai Los Angeles Galaxy e potrebbe davvero tornare in Serie A. Bologna e Milan sembrano le piste più probabili, come confermato anche da Luciano Moggi in esclusiva a 'calciomercato.it'. Maldini potrebbe tentare il colpaccio facendo firmare allo svedese un contratto da 12 o 18 mesi, in modo da dare il tempo di riprendersi a Piatek e alternarsi magari con Zlatan, cogliendo l'occasione per crescere sotto i suoi consigli. In questo modo si chiuderebbe l'effetto dell'infortunio di Kouame.

