SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO KEAN MILAN ROMA / C'è anche Moise Kean tra i giocatori destinati ad infiammare la sessione invernale di calciomercato. L'attaccante classe 2000 ex Juventus sta vivendo una pessima prima parte di stagione con la nuova maglia dell'Everton, al punto che si parla già di un suo possibile ritorno in Serie A.

Numerose sono le pretendenti al giovanissimo centravanti, consu tutte.

Leggi anche ---> Calciomercato, da Ibrahimovic e Kean a Suso: i nomi caldi della 'scuderia' Raiola

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 34% degli utenti ha indicato il club rossonero come la soluzione migliore per il ritorno in Italia del giocatore. Al 31% la Roma di Paulo Fonseca, mentre secondo il 28% degli utenti l'ex bianconero dovrebbe restare all'Everton. In pochi (solo l'8%) credono invece nella soluzione Napoli. Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: "Ronaldo diverso. Ecco dove va Ibrahimovic"

Calciomercato Juventus e Milan, occasione da Barcellona per la difesa

Calciomercato Roma, Fiorentina ma non solo: le ultime di CM.IT su Antonucci