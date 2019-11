Calciomercato, la speranza di Bigon su Ibrahimovic al Bologna

CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Tutti col fiato sospesa, in attesa della decisione finale. Zlatan Ibrahimovic saluta Los Angeles, si rimette sul calciomercato ed accende i sogni di milioni di tifosi in tutto il mondo. Soprattutto in Italia, ipotesi caldissima per il prossimo futuro del fuoriclasse svedese. Il Napoli, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, si è mosso con un'offerta, il Milan è in posizione di allerta senza per ora affondare il colpo, mentre il Bologna sta continuando a portare avanti i contatti ed è una pista da non sottovalutare, anzi.

A parlare dell'ipotesi rossoblu per Ibra è il Ds del Bologna, Riccardo Bigon, che ai microfoni di 'Sky' spiega: "Manca ancora un mese e mezzo all'apertura del calciomercato.

Ibrahimovic e il tecnico come già detto hanno un rapporto personale molto forte e si sono sentiti. Ibra ha manifestato un'apertura all'idea di venire a Bologna, ma adesso si deve prendere del tempo dopo l'annuncio dell'addio alla Mls e valuterà tutte le possibilità sul suo futuro. Noi siamo molto affascinati da questa situazione, ma è chiaro che non la controlliamo al 100%: la scelta è esclusivamente del calciatore, noi aspettiamo ed in caso siamo pronti e più che positivi". Le sue parole.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, l'ex dg della Juventus Luciano Moggi è stato invece molto più netto: "Ibrahimovic tornerà in Italia, ho parlato con lui. Penso andrà al Bologna"

