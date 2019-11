JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC / Juventus in apprensione per le condizioni di Miralem Pjanic. Intorno al 75' di Bosnia-Italia il centrocampista bianconero ha infatti accusato un nuovo fastidio all'adduttore della gamba destra, che aveva già fermato il giocatore nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', lo staff medico della Juventus è in contatto con quello della Nazionale bosniaca e nelle prossime ore si deciderà se far rientrare in anticipo il giocatore a Torino. L'unica certezza al momento è che non si correranno rischi, soprattutto in casa bianconera. L'infortunio di Pjanic non dovrebbe essere nulla di grave e vedremo nei prossimi giorni se la Juventus potrà tirare un sospiro di sollievo.

