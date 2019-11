MILAN JUVENTUS BIG MATCH AL BRIANTEO / Senza la Serie A, tutte le attenzioni degli appassionati saranno rivolte al calcio femminile. Allo Stadio Brianteo di Monza va in scena il match più atteso della stagione a tinte rosa. A sfidarsi alle ore 15.00, per la sesta giornata, saranno il Milan di Maurizio Ganz e la Juventus di Rita Guarino. Le due squadre arrivano alla partita separate da soli due punti in classifica. Le bianconere, campionesse in carica, stanno rispettando i pronostici e sono partite come meglio non si poteva: cinque vittorie in cinque partite. Le rossonere, invece, hanno perso due punti per strada sul difficile campo della Fiorentina.

Milan-Juventus, le rossonere di Maurizio Ganz

Il Milan però è certamente la squadra che più di tutte sta stupendo gli addetti ai lavori: gli addii di calciatrici importanti come Sabatino, Thaisa de Moraes, Alborghetti e Giugliano, oltre che del mister Carolina Morace, avevano fatto pensare ad un ridimensionamento ma il 3-0 inflitto ad un'importante compagine come la Roma, sul campo dei capitolini, alla prima partita, ha subito messo in chiaro le cose. Gli innesti di Salvatori Rinaldi, Lady Andrade, Conc e Jane Refiloe hanno portato nuova linfa così come l'arrivo di Maurizio Ganz che si è subito calato nel miglior dei modi nella nuova realtà.

Il fiore all'occhiello della squadra ovviamente resta Valentina Giacinti, miglior marcatrice del campionato scorso con 21 centri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Milan-Juventus, Gama guida il gruppo azzurro delle bianconere

A sfidare la rossonera Giacinti quasi certamente ci sarà Sara Gama. Nonostante qualche fastidio al polpaccio il Capitano della Juventus sarà al suo posto, al centro della difesa. Le bianconere così come le avversarie sono al momento la squadra meno battuta con solo tre reti. Le ragazze di Rita Guarino rappresentano lo zoccolo duro della Nazionale. Oltre a Sara Gama, chi si è appassionato al calcio femminile seguendo la Nazionale italiana la scorsa estate ,ricorderà certamente le attaccanti Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Quest'ultima è rientrata in gruppo solamente l'altro ieri dopo un lungo infortunio. Difficile pensare di poterla vedere in campo contro il Milan, ci sarà certamente invece Eniola Aluko. A completare l'attacco bianconero sarà la 32enne nigeriana. Sarà possibile assistere a Milan-Juventus femminile, che avrà inizio alle ore 15 al 'Brianteo' di Monza, live su Sky Sport UNO e Sky Sport Serie A.

Probabili Formazioni Milan-Juventus

Milan (4-3-3): KorenciovaM Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane, Čonč; Bergamaschi, Giacinti, Rinaldi (Lady Andrade). All: Maurizio Ganz

Juventus (4-3-3): Giuliani; Sikora, Gama, Sembrant, Boatin; Pedersen, Galli, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia(Maria Alves). All.: Rita Guarino