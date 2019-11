INTER MINACCE CONTE / L'Inter fa chiarezza sulla notizia circolata nelle ultime ore della presunta busta anonima recapitata ad Antonio Conte, contenente una serie di minacce e un proiettile. Con una dichiarazione all'ANSA la società nerazzurra ha precisato: "In relazione alle notizie pubblicate oggi, FC Internazionale Milano precisa che Antonio Conte non ha ricevuto personalmente alcuna lettera minatoria e, di conseguenza, non si è recato in prima persona a sporgere denuncia.

È stato il club a ricevere una lettera e, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti". Tutte le indagini del caso sono dunque già in corso e si attendono ora ulteriori sviluppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, muro Parma su Kulusevski: sale De Paul

Calciomercato Inter, offerta in arrivo per Eriksen

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: "Ronaldo diverso. Ecco dove va Ibrahimovic"