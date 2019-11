CALCIOMERCATO INTER GIROUD ULTIME / Il calciomercato Inter entra nel vivo e le mosse dei dirigenti nerazzurri in vista della sessione di gennaio iniziano a farsi sempre più concrete. È tempo di stringere per anticipare la concorrenza e cogliere al volo le occasioni.

Come Olivier Giroud, uno dei nomi più caldi in questa fase per gli uomini mercato nerazzurri.

Calciomercato Inter, la missione di Ausilio per Giroud

Dalle colonne di 'Tuttosport' arriva la notizia secondo cui il Ds dell'Inter avrebbe assistito giovedì sera alla sfida tra Inghilterra e Montenegro, approfittando poi del blitz londinese per incontrare anche i dirigenti del Chelsea e portare avanti i discorsi per l'attaccante francese che tramite i propri agenti avrebbe già aperto alla destinazione nerazzurra. In scadenza di contratto a fine stagione, l'ex Arsenal e Montpellier non sta trovando spazio in 'Blues' e nell'anno dell'Europeo deve rilanciarsi in un nuovo club per farsi trovare pronto a giugno. Il Chelsea, che punta su Abraham e Batshuayi, non chiude alla sua cessione, ma per il quotidiano torinese avrebbe chiesto circa 7-8 milioni di euro per il cartellino. Cifra ritenuta elevata dai dirigenti nerazzurri che dovrebbero trovare anche un accordo per spalmare l'ingaggio da 8 milioni di euro percepito dal giocatore. Si tratta.

