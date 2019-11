CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI DE PAUL ULTIME / Sono giorni di grande fermento per l'Inter che in vista della sessione invernale di calciomercato sta lavorando su diversi fronti per puntellare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte in più reparti. E se in attacco l'occasione giusta nei radar di Beppe Marotta può essere un colpo internazionale, con il nome di Olivier Giroud che prende quota e sembra in questo momento quello più caldo, per il centrocampo la dirigenza nerazzurra potrebbe puntare sul mercato interno alla Serie A, con un profilo più giovane e futuribile ma già di grande esperienza. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, tesoretto dalle cessioni

Gli obiettivi nel mirino non sono tutti low-cost e le piste battute non facili da percorrere. Un assist importante però può arrivare dal mercato in uscita, dove diversi tasselli possono incastrarsi mettendo a disposizione degli uomini mercato nerazzurri un extra-budget fondamentale dopo le grandi spese estive. Su tutti, tiene banco la situazione relativa a Gabigol sul quale è in attacco un forte pressing da parte del Flamengo che vuole tenerlo a titolo definitivo dopo la scadenza del prestito, come confermato ai microfoni di Calciomercato.it dal presidente Landim. I contatti vanno avanti, l'Inter spera di incassare 20-22 milioni di euro che darebbero ossigeno alle casse nerazzurre. Attenzione poi alle posizioni di altri elementi non centrali nel progetto tecnico come Borja Valero e Dimarco: il primo può partire liberando spazio nel monte ingaggi, il secondo può diventare una pedina di scambio molto interessante.

Il tutto senza dimenticare anche il possibile ritorno in scena di Spalletti, accostato anche al Napoli , che in caso di rescissione dell'accordo andrebbe a liberare altre risorse.

Calciomercato Inter, il punto da Kulusevski a De Paul

A prescindere da quello che accadrà in uscita, la strategia interista per il mercato in entrata nel frattempo va avanti in maniera piuttosto chiara: si potrà andare su grandi nomi solo a condizioni vantaggiose. Per questo l'ipotesi Arturo Vidal perde consistenza in quanto il Barcellona non apre al prestito, mentre sul compagno di squadra Ivan Rakitic sta aumentando il pressing di altri grandi club europei e servono oltre 30 milioni di euro per accaparrarselo. Cifre importanti, che eventualmente i nerazzurri spenderebbero su profili più giovani e futuribili (oltre che con un minor impatto a livello di ingaggio). Per questo motivo si guarda molto al mercato interno come dicevamo, dove un obiettivo sensibile è quel Dejan Kulusevski di proprietà dell'Atalanta e che a Parma sta esplodendo. Strapparlo agli emiliani però sarà tutt'altro che semplice, come ha ribadito il tecnico Roberto D'Aversa ai microfoni di 'Sky': "Credo che la soluzione migliore per tutti come ha dichiarato anche il ragazzo stesso è che finisca la stagione qui a Parma perché ha trovato continuità di rendimento. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso ha fatto solo poche partite subentrando, quindi credo per noi e per l'Atalanta proprietaria del cartellino sia meglio che lui continui a Parma e continui a crescere perché ha grandi margini di miglioramento. Credo di avere a disposizione un ragazzo molto intelligente oltre ad avere un giocatore di qualità enormi, ma su questo non avevamo dubbi. Come ha giustamente detto il ragazzo sta qui fino a giugno". La sentenza.

Attenzione invece a quanto accade intorno a Rodrigo De Paul. Osservatori nerazzurri hanno continuato a monitorare il talento argentino dell'Udinese sul quale anche il Ds Marino in questi giorni ha lanciato segnali di apertura: "Non ho mai detto che non andrà all'Inter, anche perché l'Udinese non può permettersi di trattenere giocatori davanti a offerte di club importanti". Il 10 bianconero non sta incantando come nelle precedenti stagioni, ma l'Inter non lo ha mai perso di vista e anche l'intesa che sta affinando con Lautaro Martinez in nazionale è un fattore da non sottovalutare. Nello scacchiere di Conte può ricoprire più ruoli con caratteristiche che al momento in rosa mancano, il gradimento c'è ed i rapporti con i friulani possono aprire le porte anche ad operazioni che prevedano scambi e formule vantaggiose per un calciatore che a 25 anni è pronto al grande salto e sta già accumulando grande esperienza internazionale.

