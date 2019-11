CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI KESSIE CASTAGNE / Tra le squadre più in difficoltà in questo momento c'è il Napoli, che non sta vivendo un campionato all'altezza delle aspettative. Azzurri già fuori dal giro scudetto e che si sono infilati in una spirale negativa pericolosa, che mette a repentaglio anche il piazzamento Champions. Nella squadra partenopea sono emerse problematiche di organico che renderanno necessario un intervento sul calciomercato di gennaio. Ecco le possibili strategie azzurre.

Calciomercato Napoli, Kessie e Castagne nel mirino

Gli obiettivi primari sono un centrocampista ed un terzino.

In entrambi i ruoli, il Napoli è numericamente scoperto, per infortuni () oppure per necessità di cambiare qualcosa nello schieramento in mezzo al campo. Secondo 'Tuttosport', il dsha messo nel mirino, in rotta con il, con i contatti con l'agente che sarebbero già stati avviati, e, per il quale la trattativa con l'per il rinnovo del contratto si è interrotta. Il laterale belga potrebbe essere schierato anche inin caso di eliminazione dei bergamaschi. Senza dimenticare, per il quale c'è stato un nuovo ritorno di fiamma.

