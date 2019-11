CALCIOMERCATO MILAN BORINI TORINO / Due sole presenze in questo campionato, di cui solo una da titolare. Stefano Pioli ancora non l'ha mai impiegato da quando si è seduto sulla panchina del Milan. Per questo l'avventura rossonera di Fabio Borini sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il classe 1991 è ormai l'ultima opzione in attacco per il tecnico Pioli, che con l'indisponibilità di Suso ha preferito dare chance a Castillejo e Rebic. Per questo, complice anche un contratto in scadenza nel giugno 2020 che difficilmente sarà rinnovato, Borini potrebbe lasciare il club già a gennaio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Borini piace al Torino

La strada per il Milan per investire sul mercato a gennaio parte dall'autofinanziamento. Il club rossonero dovrà cedere alcuni esuberi e ricavare un tesoretto da poter reinvestire sul mercato in entrata. E tra gli esuberi, oltre ai nomi di Rodriguez e Kessie, c'è proprio quello di Borini: con il ricavato delle cessioni, Boban e Maldini punterebbero forte su Ibrahimovic per l'attacco e poi su un colpo in difesa. L'attaccante bolognese è stato accostato a diverse squadre: Parma, Lazio, Fiorentina e ora anche al Torino.

Secondo il 'Corriere dello Sport' il club granata starebbe valutando l'acquisto del giocatore già per gennaio: Borini è un profilo che piace a, ma prima i piemontesi devono cedere.

Calciomercato Milan, la strategia del Torino per Borini

Con Parma, Lazio e Fiorentina, che starebbe pensando, oltre che a Borini, anche a Ricardo Rodriguez, nella corsa all'attaccante emiliano ci sarebbero anche alcuni club inglesi. Il giocatore ha già militato in Premier League tra Liverpool e Sunderland e tornerebbe volentieri Oltremanica per una nuova esperienza. Per questo i granata dovranno cercare di accelerare. Prima però serve vendere. Per il presidente Cairo è necessario prima cercare di piazzare alcuni esuberi, come Zaza o Iago Falque, che non sembrano più rientrare nei piani di Mazzarri. Soltanto in caso di una loro cessione il club piemontese potrà poi fiondarsi su Borini.

