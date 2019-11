Calciomercato Milan, cessione a Louis Vuitton: c'è l'indizio

CALCIOMERCATO MILAN LOUIS VUITTON ELLIOTT / Inizio di stagione assai difficile per il Milan, chiamato a gennaio a rinforzarsi sul calciomercato per tentare di raddrizzare l'annata. Rossoneri, al momento, lontani dalle prime posizioni e che dovranno necessariamente provare a mettere a segno acquisti importanti. Ma tiene banco anche il futuro della società, con il fondo Elliott che, al momento, non ha visti premiati i propri sforzi per rilanciare la società. E adesso, potrebbe pensare seriamente ad una cessione del club.

Calciomercato Milan, Arnault scende in campo: l'offerta

Si torna dunque a parlare di Bernard Arnault, a capo del gruppo Louis Vuitton. La trattativa, ripetutamente smentita, secondo 'Dagospia' starebbe invece entrando nel vivo, con una banca d'affari incaricata di valutare il valore degli asset rossoneri.

Al momento difficile quantificarlo, per una lunga serie di incognite, la valutazione emersa di circa un miliardo di euro non sembra verosimile ma soltanto indicativa di una cifra piuttosto alta che comunque Elliott richiederà per vendere. Non solo, si vocifera anche di un intermediario coinvolto per curare i contatti tra i due gruppi. L'identikit di tale intermediario (un personaggio importante a livello federale, tifoso dell') aveva fatto pensare a Carlo, che però ha prontamente smentito.

