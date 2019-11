Calciomercato Inter, offerta in arrivo per Eriksen

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN REAL MADRID JUVENTUS / Nel 2020, il calciomercato riserverà notevoli motivi di interesse. Diversi i grandi giocatori in scadenza di contratto e dunque destinati a cambiare squadra. Su questi, si muove con particolare abilità, da sempre, Beppe Marotta, ad dell'Inter, che vuole regalare ad Antonio Conte rinforzi di spessore per migliorare la rosa nerazzurra. Ecco le prossime mosse del dirigente interista.

Calciomercato Inter, ecco l'offerta per Eriksen

L'obiettivo principale tra i profili a parametro zero è sicuramente Eriksen. Il discorso vale non solo per l'Inter, ma anche per quanto riguarda Juventus e Real Madrid.

In particolare, i 'Blancos' spingono da tempo forte sull'acceleratore per arrivare al danese, che il 30 giugno esaurirà il suo contratto con il. Marotta, pur consapevole delle difficoltà, vuole provarci fino in fondo. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'offerta in cantiere per Eriksen sarebbe di un contratto di 5 anni per un ingaggio dia stagione.

Calciomercato Inter, gli altri nomi a parametro zero

Quello relativo a Eriksen non è l'unico fronte su cui si sta muovendo Marotta per quanto riguarda occasioni di giocatori in scadenza di contratto. Il ds Ausilio, l'altra sera, è stato protagonista di un blitz londinese, in cui potrebbe essere tornato d'attualità il nome di Vertonghen. Senza dimenticare i vari Meunier e Kurzawa, monitorati in uscita dal Psg, e la possibile occasione Mertens.

