CALCIOMERCATO INTER GIROUD MILAN CHELSEA/ Olivier Giroud, centravanti francese del Chelsea di Frank Lampard, è uno dei nomi caldi per la finestra invernale di calciomercato. L'ex giocatore di Arsenal e Montpellier non sta trovando spazio con la maglia dei Blues e, nelle ultime settimane, è stato accostato anche a diversi club di Serie A, fra i quali spiccano le due società meneghine: Inter e Milan. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

A proposito di Olivier Giroud ha parlato anche Vincenzo Morabito, noto procuratore, ai microfoni di 'Radio Sportiva': "E' un grande giocatore e, chi lo prende, fa un affare.

Il francese vuole spazio e continuità e in Italia c'è l'interesse dell'Inter, ma anche il Milan di Maldini e Boban è a caccia di un attaccante. Chi non vorrebbe un bomber del suo calibro?"

Olivier Giroud rappresenta un'occasione di mercato per la sessione dei trasferimenti di gennaio. Il centravanti francese è già stato a disposizione di Antonio Conte proprio ai tempi del Chelsea e ciò potrebbe raffigurare un vantaggio in un'eventuale trattativa per l'Inter. D'altro canto, il Milan ha un gran bisogno di gol che arrivino dalle punte, visti i problemi in zona gol di Piatek. Giroud in questo frangente, potrebbe trovarsi al centro delle scelte tattiche di Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri.

