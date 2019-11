Bosnia-Italia, Tonali esulta: "Europeo? Voglio esserci, darò tutto"

BOSNIA ITALIA TONALI /Sandro Tonali, calciatore del Brescia e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni della 'Rai' dopo la vittoria dell'Italia contro la Bosnia: "Sono felice della prestazione di tutti e di esser riuscito a tenere da parte l'emozione per il debutto da titolare in azzurro".

Italia, Tonali: "Ruolo? Posso occupare quello di Verratti"

RUOLO - "Posso anche ricoprire quello di Verratti, i ruoli a centrocampo sono simili.

Posso essere una mezzala senza problemi".

EUROPEI - "Ce la metterò tutta per essere nella lista finale, in ogni gara in cui scenderò in campo. Vedremo poi, alla fine, cosa deciderà il mister".

ARMENIA - "Vincere aiuta a vincere, sempre. A Palermo non molleremo".

