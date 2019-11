BOSNIA ITALIA MANCINI/ Intervenuto ai microfoni della 'Rai', Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha commentato la vittoria sulla Bosnia di Prosinecki: "Ci fa piacere perché abbiamo superato un mito come Pozzo che ha anche due coppe internazionali, ben cinque trofei, ma è ancora lunga. E' stata un'ottima Italia, sapevamo che non sarebbe stata semplice, sono una squadra solida, ma l'abbiamo messa subito sul binario giusto".

Mancini ha poi parlato dell'eliminazione dai campionati del mondo di due anni fa: "A volte ci sono dei risultati inaspettati anche quando una squadra non lo merita, purtroppo bisogna saper accettare anche questo, le cose stanno andando bene ora, sono stati bravi i ragazzi".

Sui singoli: "Insigne? Tutti hanno giocato bene sennò non si vince fuori casa per 3 a 0. Tonali è andato bene, non è Verratti, ma ha caratteristiche simili mentre Zaniolo è abituato ad un altro ruolo. Belotti o Immobile? Finchè segnano è bello speriamo possano continuare e farlo anche all'Europeo".

Il commissario tecnico dell'Italia ha poi parlato dei difetti degli azzurri: "Negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati troppo, perché poi difendendo bassi magari si riapre una partita già finita".