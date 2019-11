BOSNIA ITALIA PJANIC/ Intervenuto ai microfoni della Rai, Miralem Pjanic, centrocampista della Bosnia e della Juventus, ha parlato della sfida contro l'Italia, persa dalla nazionale balcanica per 3 a 0: "Non meritiamo di passare questo girone. Oggi abbiamo affrontato una bella Italia, ma potevamo rimanere in partita, tornare sulla sfida poi è stato difficile perché hanno saputo gestire molto bene la partita".

Pjanic ha poi parlato del suo infortunio, che l'ha costretto a lasciare il campo a quindici minuti dal termine della sfida valida per la qualificazioni agli Europei del 2020: "Spero nulla di grave, ho questo piccolo problemino che mi porto da un po' non credo che sia qualcosa di serio, vediamo nei prossimi giorni, mi auspico di essermi fermato in tempo".

