QUALIFICAZIONI EURO2020 BOSNIA ITALIA MANCINI RECORD/ E' un'Italia da record! La Nazionale di Roberto Mancini, dopo la vittoria di stasera contro la Bosnia di Robert Prosinecki. A sbloccare la sfida ci pensa Francesco Acerbi che, poco dopo il 20esimo minuto, apre le marcature su assist di Nicolò Barella. Il raddoppio arriva poco dopo ed è firmato da Lorenzo Insigne, bravo a centrare l'angolino con un bel destro sul quale l'estremo difensore bosniaco non può nulla.

La ripresa si apre al meglio per gli azzurri, bravi a capitalizzare la superiorità sul campo ed arriva il colpo del KO con Andrea Belotti, centravanti del Torino di Walter Mazzarri. Il finale è accademia, con la Bosnia che prova a reagire, ma perde ad un quarto d'ora dal termine Miralem Pjanic per infortunio. Decima vittoria consecutiva per l'Italia di Mancini che supera Pozzo e si assicura il record in solitaria per la Nazionale azzurra.

