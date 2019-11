PAGELLE E TABELLINO BOSNIA ITALIA/ Allo Stadion Bilino Polje di Zenica c'è troppa Italia per la Bosnia. Vantaggio firmato al 21' da Acerbi, che sfrutta un'ottima iniziativa di Bernardeschi e con un movimento da attaccante vero segna il gol dell'1-0. Raddoppio che arriva al 37' grazie a Belotti che serve in area Insigne che è bravissimo con colpo di biliardo a superare il portiere avversario. Ad inizio ripresa arriva il 3-0 con Belotti che dopo aver fatto da assist-man torna bomber, che servito da Barella supera il portiere avversario che era uscito con un grande destro da fuori. Italia che vince 3-0 e fa nove su nove stabilendo un nuovo record. Bosnia che deve affidarsi agli spareggi per sperare nella qualificazione.

BOSNIA

Sehic 5.5- Esce inutilmente sul gol di Belotti, non può nulla sugli altri gol subiti.

Kvrzic 5- Si fa superare in maniera ingenua da Bernardeschi in occasione del primo gol dell'Italia.

Kovacevic 5.5- Sul gol di Insigne chiude male ed il pallone gli passa tra le gambe

Bicakcic 6- Il migliore della difesa bosniaca, o meglio l'unico a non fare gravi errori.

Kolasinac 5- Si perde spesso Bernardeschi e perde palloni sanguinosi, come quello perso sul gol di Insigne

Cimirot 6- Uno dei migliori della Bosnia, lotta molto per riconquistare palla.

Pjanic 5.5- Si fa superare dalla finta di Acerbi in area sul gol dell'azzurro. Tocca stranamente pochi palloni. (dal 76' Jajalo S.V.)

Besic 5.5- Sua la migliore occasione per la sua squadra, perde troppo spesso palla. (dal 60' Saric 6- Entra quando la partita è già compromessa ed il suo ingresso cambia poco)

Krunic 6- Molto propositiva la gara del milanista, gestisce sempre i contropiedi ma non sempre nel migliore dei modi.

Visca 5.5- Si vede poco, serve troppo in ritardo i compagni quando partono in contropiede. (dal 60' Hodzic 6- Qualche buona giocata, ma entra a risultato già deciso)

Dzeko 6.5- Ottimi movimenti, tanti scatti e tagli. Spesso servito male dai compagni però.

All. Prosinecki 5- Troppa Italia per questa Bosnia. La squadra si impegna ma alcuni errori sono fatali. La Nations League gli regala l'opportunità di lottare ancora per la qualificazione ad Euro 2020

ITALIA

Donarumma 6.5- Due grandi interventi tengono l'Italia sopra di due gol nel primo tempo. Mai impegnato nella ripresa.

(dal 88' Gollini)

Florenzi 6- Buona gara del capitano della Roma, stranamente meglio in fase difensiva.

Bonucci 6- Ha un'ottima occasione per segnare nel primo tempo, inutile parlare della sua bravura difensiva ormai.

Acerbi 7- Partita sontuosa del difensore della Lazio. Nonostante il suo ruolo sia un altro, segna un gol da vero attaccante con il destro che non è il suo piede.

Emerson 6- Spinge sulla fascia sinistra ma è fondamentale anche in difesa dove salva un gol fatto.

Barella 6.5- Due ottimi assist serviti per i gol di Acerbi e Belotti. Solita grinta e cattiveria messa in campo.

Jorginho 6- Partita senza infamia ne lode per il centrocampista del Chelsea, fa il suo senza strafare.

Tonali 6- Seconda partita da titolare per il giovane centrocampista del Brescia, tanta personalità e qualità in mezzo al campo.

Bernardeschi 6.5- Scatenato nel primo tempo, serve assist e gioca ottimi palloni. Cala un po' nella ripresa (dal 75' El Shaarawy S.V.)

Belotti 7- Ottimo momento di forma per il gallo, assist per Insigne e gol stasera.

Insigne 7- Trova il gol con un preciso colpo di biliardo che si infila dove il portiere avversario non può arrivare. (dal 86' Castrovilli S.V.)

All. Mancini 7- Partita dominata con la squadra che esprime un ottimo gioco. Altro record stabilito sotto la sua guida, 10 vittorie consecutive e 9 su 9 nel girone di qualificazione. Azzurri che si preparano ad Euro 2020 nel migliore dei modi. Bella l'armonia che si è creata in rosa, sottolineata dall'esordio di altri due giovani come Castrovilli e Gollini.

Arbitro: Scharer 6- Partita senza grandi problemi da dirigere per l'arbitro svizzero. Buona la gestione della gara e dei cartellini.

TABELLINO

BOSNIA-ITALIA 0-3

BOSNIA (4-3-2-1): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic (dal 76' Jajalo), Besic (dal 60' Saric); Krunic, Visca (dal 60' Hodzic); Dzeko. A disposizione: Buric, Piric, Civic, Memisevic, Mihojevic, Hotic, Duljevic, Hajradinovic, Hajrovic. All. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donarumma (dal 88' Gollini); Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi (dal 75' El Shaarawy), Belotti, Insigne (dal 86' Castrovilli). A disposizione: Sirigu, Biraghi, Izzo, Di Lorenzo, Romagnoli, Zaniolo, Mandragora, Chiesa, Immobile. All. Mancini

Arbitro: Sandro Scharer (SVI)

Ammoniti: 24' Bernardeschi, 65' Bonucci, 79' Kovacevic

Espulsi:

Marcatori: 21' Acerbi, 37' Insigne, 52' Belotti

Marco Deiana