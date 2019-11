CALCIOMERCATO INTER LUKAKU SOLSKJAER CONTE / Il suo approccio con il campionato italiano si è rivelato decisamente positivo. Nove reti segnate nelle prime 12 giornate: Romelu Lukaku è già diventato un elemento fondamentale per l'Inter e per il suo tecnico Antonio Conte. Il belga è un giocatore chiave e il club nerazzurro è in cerca di un sostituto: il nome in pole position, in questo senso, è quello di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. Tutte le news sull'Inter: CLICCA QUI!

Impegnato attualmente con la sua nazionale, Lukaku ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Russia. L'attaccante ha parlato sia dei suoi trascorsi in maglia Manchester United che della sua nuova esperienza nerazzurra, ma anche di futuro.

Calciomercato Inter, da Solskjaer al futuro: parla Lukaku

"Solskjaer avrebbe voluto che io restassi al Manchester United. Con lui avevo un buon rapporto, ma io volevo lasciare il club. Glielo dissi addirittura a marzo". Così Romelu Lukaku in conferenza stampa.

Il belga è tornato a parlare del suo addio al club inglese: "Ho molto rispetto per Solskjaer. Voleva tenermi, ma alla fine mi ha accontentato e ha accettato di lasciarmi andare". Oltre al suo passato, Lukaku ha parlato anche di futuro. "Domani affrontiamo la Russia, sono una nazionale forte e il campionato russo è competitivo. Un futuro qui? Perché no... Ho un amico che ha giocato in Russia, Quincy, mi ha detto che è un campionato competitivo".

Calciomercato Inter, Lukaku: "Grande onestà con Conte"

Il centravanti classe 1993 ha parlato anche del suo attuale rapporto con Antonio Conte: "C'è un rapporto diretto e onesto. Voglio che mi dica quando le cose non vanno bene. Apprezzo molto la sua onestà, non mi ha mai mentito, come Koeman e Mourinho".

