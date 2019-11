BOSNIA ITALIA VOTI PRIMO TEMPO/ Azzurri avanti 2-0 al termine della prima frazione di Bosnia-Italia. Dopo ottime occasioni non capitalizzate da Bonucci, Insigne e Bernardeschi, arriva il gol di Acerbi. Bernardeschi entra in area superando il difensore bosniaco, mette il pallone in mezzo per Barella che appoggia ad Acerbi bravo a liberarsi del difensore avversario ed a trovare il gol del vantaggio. Padroni di casa che reagiscono al 30' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il tiro di Besic a botta sicura respinto da Emerson. Al 37' raddopiano gli azzurri. Belotti entra in area, serve Insigne che è bravissimo a calciare tra le gambe di Kovacevic e trovare l'angolino più lontano.

Due ottimi interventi di Donnarumma tengono l'Italia avanti di due gol alla fine del primo tempo.

BOSNIA

Sehic 6

Kvrzic 5

Kovacevic 5.5

Bicakcic 6

Kolasinac 5

Cimirot 5.5

Pjanic 5.5

Besic 6

Krunic 6.5

Visca 5.5

Dzeko 6.5

All. Prosinecki 6

ITALIA

Donarumma 6.5

Florenzi 6

Bonucci 6

Acerbi 7

Emerson 6

Barella 6

Jorginho 6

Tonali 6

Bernardeschi 6.5

Belotti 6.5

Insigne 7

All. Mancini 6

Arbitro: Scharer 6

TABELLINO

BOSNIA-ITALIA 0-2 (risultato parziale)

BOSNIA (4-3-2-1): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Krunic, Visca; Dzeko. A disposizione: Buric, Piric, Civic, Memisevic, Mihojevic, Hotic, Duljevic, Jajalo, Hajradinovic, Saric, Hajrovic, Hodzic. All. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne. A disposizione: Sirigu, Gollini, Biraghi, Izzo, Di Lorenzo, Romagnoli, Zaniolo, Castrovilli, Mandragora, Chiesa, El Shaarawy, Immobile. All. Mancini

Arbitro: Sandro Scharer (SVI)

Ammoniti: 24' Bernardeschi

Espulso:

Marcatori: 21' Acerbi, 37' Insigne

Marco Deiana