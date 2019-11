CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA AGENTE / Aria di rivoluzione in casa Napoli, soprattutto dopo le ultime turbolente settimane tra risultati negativi ed attriti all'interno dell'ambiente. L'ammutinamento post Salisburgo ha di fatto messo in discussione anche tutti i senatori, compreso quindi Allan che già lo scorso gennaio fu vicino all'addio. Tra i nomi accostati al club azzurro in casa di partenza del brasiliano ci sarebbe anche Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria che prima del suo passaggio all'Arsenal fu vicino proprio a vestire i colori partenopei. Tutte le news sul Napoli e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, retroscena su Torreira

Il centrocampista tascabile dell'Uruguay, accostato spesso anche al Milan, potrebbe quindi tornare di moda anche per il club azzurro con tanto di mancata chiusura da parte di Pablo Bentancur, agente proprio del mediano dei 'Gunners' e Nahitan Nandez che a 'Radio Marte' ha ammesso: "Torreira sta bene, ora è con la Nazionale ed è contentoE' vero, il Napoli lo voleva, ma c’era distanza economica con l’offerta dell’Arsenal. Ancelotti ha tentato personalmente di portarlo a Napoli e se fosse saltata la trattativa con l'Arsenal, sarebbe venuto a Napoli, lo avevo promesso. L'Arsenal però è stata anche una scelta verso il calcio più affine a lui, Torreira insieme all'Arsenal ha scelto il calcio inglese".

Calciomercato Napoli, Torreira post-Allan?

Il procuratore di Torreira ha quindi tenuto le porte aperte anche per il futuro: "Napoli destinazione futura? Nel calcio tutto può succedere. Torreira sta bene all'Arsenal, anche se il cambio ruolo non lo rende contento, ma va detto che quest'anno tutta la squadra non sta andando bene. Era difficile prendere Torreira all’epoca, adesso non so come stanno le cose, ma credo che l'Arsenal lo voglia tenere. Gioca poco? Nel nuovo ruolo non è a suo agio, ma rispettiamo le decisioni dell’allenatore, poi vedremo che succederà. Torreira ci rimase male quando saltò il passaggio al Napoli. Perchè? Perchè è uruguaiano. Per dirvi, lui vuole chiudere la carriera al Boca e il Napoli è un ambiente molto simile a quello del Boca. Sono maglie che pesano, ma non per lui. Anche per Nandez lo stesso, la maglia del Boca non ha mai pesato per lui".

