GENOA KOUAME / Brutta notizia in casa Genoa. Christian Kouame, che ha lasciato il club rossoblù per disputare la Coppa d'Africa under 23 valida per le qualificazioni alla prossima Olimpiade di Tokyo, avrebbe riportato un grave infortunio con la maglia della selezione giovanile della Costa d'Avorio.

Nella sfida contro il, il giovane attaccante è stato infatti sostituito al 72' per via di uno scontro di gioco.

Genoa, per Kouame sospetta rottura del crociato

Ci sarà da attendere sino a domani per valutare ulteriori esami, ma come riferisce 'Sky Sport', per Kouame si sospetta la rottura del legamento crociato. Il giocatore ha già lasciato l'Egitto e il ritiro della propria nazionale ed è già rientrato a Genova, dove proprio domani si sottoporrà agli esami appositi per valutare esattamente l'accaduto. Il timore è che l'infortunio per il giovane attaccante possa rivelarsi piuttosto grave.

