CALCIOMERCATO JUVENTUS SZCZESNY / Wojciech Szczęsny è vicinissimo al rinnovo di contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il portiere polacco ha raggiunto l'accordo con la dirigenza bianconera e prolungerà l'attuale contratto in scadenza nel 2021 fino al 2024. L'intesa è stata raggiunta tra le parti, tutti i dettagli sono definiti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, confermato Szczesny. Per il futuro Donnarumma?

Arrivato come vice Buffon a Torino nell'estate del 2017 dall'Arsenal per 14 milioni di euro, Szczesny ha conquistato la titolarità tra i pali della porta bianconera con grandi prestazioni. Paratici però rimane vigile su Donnarumma, estremo difensore del Milan.

Calciomercato Juventus, non solo Sczcesny: ecco tutti gli altri rinnovi in programma

Nei prossimi giorni inizieranno i contatti tra le parti per il rinnovo di contratto ma la Juventus potrebbe inserirsi nella trattativa. Scenario confermato anche ai nostri microfoni da Silvano Martina , ex portiere e storico procuratore di Buffon.

Dopo aver completato la pratica Sczcesny, la Juventus ora potrà concentrarsi sugli altri fronti. Discorsi avviati per il rinnovo di Matuidi, mentre Higuain e Dybala, entrambi in scadenza nel 2021, hanno convinto a pieno la dirigenza e a Torino si parla già di rinnovo del contratto.

