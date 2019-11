CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol sta vivendo un grandissimo periodo di forma con il Flamengo. Primo nel Brasilerao e nella classifica marcatori, finalista della Copa Libertadores che contenderà il 23 novembre al River Plate. L'attaccante brasiliano classe 1996 di proprietà dell'Inter si è rilanciato in patria dopo il totale fallimento in Europa con la maglia nerazzurra. Tutte le news sull'Inter: CLICCA QUI!

Marotta e Ausilio, nonostante i numeri fatti registrare da Gabigol in Brasile, sembrano decisi a privarsi di lui nella finestra invernale di mercato. Il prestito con il Flamengo scade il 31 dicembre ma il club rossonero è al lavoro da settimane per trovare un accordo definitivo con l'Inter, come confermato ai microfoni di Calciomercato.it dal presidente Landim.

Calciomercato Inter, il vice presidente del Flamengo: ''Gabigol? Tocca a lui''

Intervistato ai microfoni di Fox Sports Brazil il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo parlato con l’Inter ed è tutto ok, adesso la palla è passata a lui. E’ tranquillo ma dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Vedremo dopo la fine del campionato cosa accadrà ma è tutto nelle sue mani”.

Calciomercato Inter, Gabigol sacrificato per il centrocampo

La cessione di Gabigol potrebbe consentire all'Inter di mettere da parte un importante tesoretto, in grado di regalare rinforzi a Conte a partire da gennaio. Gli occhi sono puntati a centrocampo: RodrigoDe Paul, fantasista argentino dell'Udinese, è uno dei nomi seguiti dalla dirigenza nerazzurra che però sogna Dejan Kulusevski, centrocampista dell'Atalanta che si sta mettendo in grande luce a Parma.

