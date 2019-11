CALCIOMERCATO MILIK RINNOVO / Piove sul bagnato per Carlo Ancelotti. Il Napoli rischia di dover far ancora a meno di Arkadiusz Milik, costretto a lasciare il ritiro della Polonia a causa di una una lesione muscolare addominale. L'attaccante polacco si sottoporrà al rientro in Italia ad ulteriori accertamenti per capire l'entità dell'infortunio ma sicuramente, in questo momento così difficile per tutto l'ambiente azzurro, quella di Milik potrebbe essere una perdita importante. Tutte le news sul Napoli: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic.

Calciomercato Napoli, Milik blindato: super clausola da 120 milioni di euro

Mentre Carlo Ancelotti lavora ad eventuali nuove soluzione tattiche in grado di invertire il trend della stagione, la dirigenza del Napoli da settimane è al lavoro con l'entourage di Milik per raggiungere un accordo sul nuovo rinnovo di contratto. Come riportato da Calciomercato.it, le parti sono vicine da diversi giorni e secondo il 'Corriere dello Sport' la firma potrebbe anche arrivare nei prossimi giorni. De Laurentiis però vorrebbe cautelarsi dagli assalti dei top club europei e lo vorrebbe fare in grande stile, inserendo nel contratto del giocatore una clausola rescissoria dal valore di 120 milioni di euro e valida solo per l'estero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan e Napoli, ESCLUSIVO Martina: "Donnarumma-Juve, perché no? Meret predestinato"

Calciomercato Napoli, Giuffredi chiaro su Hysaj: "O la Roma oppure..."