CALCIOMERCATO JUVENTUS CHONG AOUCHICHE / Giovani, di belle speranze e a basso costo: tutte le caratteristiche che ingolosiscono una società attenta anche alla linea verde come la Juventus. Fabio Paratici pensa ai grandi colpi per la squadra di Sarri, ma non dimentica di buttare l'occhio anche sulle grandi e piccole occasione che possono esserci nel mondo baby. Così negli ultimi giorni è cresciuto il pressing su Thait Chong, 19enne stellina del Manchester United, in scadenza di contratto a gennaio: il talentino olandese potrebbe essere acquistato dai bianconeri a parametro zero e i tifosi dello United già hanno gli incubi pensando ad un nuovo caso Pogba, perso a zero e poi riacquistato con un assegno da oltre 100 milioni, come raccontato dalle news di calciomercato disponibili cliccando qui.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Juventus e Inter, assalto decisivo per Eriksen: le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Juventus, occhi sulla Ligue 1: occasioni Sylla e Aouchiche

Premier terra preferita dai bianconeri per gli acquisti di giovani a basso costo ma non solo: c'è anche la Ligue 1 tra i campionati seguiti con attenzione dagli scouting della società di Torino.

Così le relazioni che piovono su Adil, 17enne, trequartista delingolosiscono i dirigenti juventini: a 17 anni ha già debuttato in prima squadra e di lui si parla un gran bene. Come di Moussa, anni 19, attaccante centrale del Monaco: indicato come il nuovo(guarda un po', sogno di mercato della Juventus), il baby talento francese vanta già oltre 30 presenze tra i grandi con quattro reti.

LEGGI ANCHE---> Calciomercato Juventus, da Pogba a Gabriel Jesus: gli obiettivi Premier di Paratici

Calciomercato Juventus, interesse per Vignato del Chievo

Ma non solo estero, anche in Italia si possono trovare giovani calciatori a prezzo d'occasione: così Emanuel Vignato, 19 anni, esterno in scadenza di contratto con il Chievo, rappresenta un'opportunità che Paratici sta seguendo con attenzione. Non c'è solo la Juventus sul calciatore dei clivensi che ha attirato attenzioni anche da fuori Italia: il Bayern Monaco ha attivato i radar su di lui che intanto tratta il rinnovo con i veneti che non vorrebbero perderlo a zero.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato Juventus, campione out e affare Pogba: trattative nel vivo!

Calciomercato, da Pogba a Kean passando per Insigne: la caduta libera dei 'Raiola Boys'