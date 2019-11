CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND MANCHESTER UNITED / Erling Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo, ha attirato su di sè l'attenzione dei più importanti top club europei dopo gli incredibili numeri fatti registrare in campionato ma soprattutto in Champions League in questa prima parte di stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

La Juventus da tempo segue l'attaccante. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, alcuni osservatori bianconeri si sono recati al San Paolo per assistere al match di Champions tra Napoli e Salisburgo e per visionare da vicino il baby talento.

Paratici lo avevo in pugno nel 2018, quando il centravanti giocava ancora nelora è pronto a tornare all'assalto in vista della prossima estate.

Calciomercato Juventus, Solskjaer pronto a convincere Haaland

Strapparlo al Salisburgo non sarà facile, vista l'alta valutazione fatta dal club austriaco e l'agguerrita concorrenza. Secondo quanto riportato dal portale norvegese 'Dagbdalet', in pole ci sarebbe ora il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer: proprio la presenza in panchina del tecnico norvegese potrebbe convincere Haaland a scegliere i 'Red Devils'. I due infatti hanno già lavorato insieme nella precedente parentesi in Norvegia al Molde.

