CALCIOMERCATO INTER MAROTTA - Prima osannato e poi criticato, Beppe Marotta è pronto a riprendersi lo scettro di 're del mercato'.

L'amministratore delegato dell'è al lavoro per chiudere cinque grandi colpi per un totale diche fa sognare la famiglia... CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO SU INTERLIVE