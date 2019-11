CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN VERTONGHEN / Come se non bastasse un avvio di stagione disastroso, almeno in campionato, i tifosi del Tottenham devono fare i conti anche con le dimaniche di calciomercato che potrebbero allontanare almeno tre pedine fondamentali della squadra. Secondo il 'Daily Mail', infatti, Toby Alderweireld, Chrstian Erisken e Jan Vertonghen hanno rifiutato anche l'ultima offerta di rinnovo contrattuale. I tre calciatori sono in scadenza di contratto e potrebbero scatenare un'asta di calciomercato la prossima estate, a men che gli Spurs non dovessero ricevere offerte importanti nelle prossime settimane.

Corteggiato in estate soprattutto dalla, l'ex difensore dell'Atletico stuzzica anche, che sono pronte a darsi battaglia anche per il trequartista danese, da tempi non sospetti nel mirino di Manchester United e Real Madrid.

Calciomercato Inter e Juventus, Eriksen e Vertonghen non cambiano idea

Per quanto riguarda Vertonghen, la dirigenza nerazzurra ha tentato di arrivare al difensore belga già in estate, incontrando tuttavia la resistenza della squadra londinese, che si è detta disposta a correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero nell'estate del 2020. Ausilio e Marotta nelle prossime settimane valuteranno se fare un tentativo per il calciatore già a gennaio, anche se le buone prestazioni di Bastoni potrebbero indurre la società milanese a rinviare il discorso a fine campionato. Non è un mistero, infatti, che le priorità di Antonio Conte sono il reperimento di un vice Lukaku e di un centrocampista centrale.

