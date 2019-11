MANCHESTER CITY GUARDIOLA GABRIEL JESUS / Il Manchester City ora trema: il TAS ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla società contro la decisione dell'Uefa sul Fair Play Finanziario. Via libera quindi alle sanzioni per il club inglese che rischia anche l'esclusione dalle coppe come pena più severa: il blocco del mercato è un'altra delle possibili sanzioni che la Uefa potrebbe infliggere ai Citizens. Ma cosa significherebbe l'esclusione del City dalle coppe?

Calciomercato Juventus e Inter, occhio a Gabriel Jesus

Sicuramente molti calciatori potrebbero arrivare a chiedere la cessione: subito viene in mente Gabriel Jesus, accostato anche a Juventus e Inter. Senza il palcoscenico europeo, nel bel mezzo della sua maturità calcistica, il brasiliano potrebbe essere invogliato ad affrontare una nuova esperienza: in quel caso ci sarebbe anche il Real Madrid come concorrente con cui fare i conti.

Ma non solo Gabriel Jesus: un ragionamento simile potrebbe farlo anche Kevin, il vero fuoriclasse della squadra inglese, così come Aguero, che a 32 anni non avrebbe molte altre possibilità per dare l'assalto alla Champions

Calciomercato, City fuori dalle coppe: occasione Guardiola per le italiane

E un City fuori dalle coppe potrebbe sancire anche la fine dell'avventura di Guardiola in Premier League. Il tecnico spagnolo anche recentemente non ha escluso un suo approdo in Serie A: con la separazione dal City, il suo nome potrebbe diventare ambito per i top club europei. In estate è stato accostato alla Juventus, prima che i bianconeri annunciassero Sarri, un suo addio all'Inghilterra potrebbe ingolosire diverse società che con Guardiola libero potrebbero cogliere a volo l'occasione. Discorso diverso, invece, in caso di blocco del mercato: a quel punto tutti, big e non, confermati.

