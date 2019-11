CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO SOSTITUTI / Cristiano Ronaldo ha spazzato via i dubbi sulle sue condizioni. Tra campo e dichiarazioni pre e post gara, il fuoriclasse portoghese della Juventus si è ripreso la ribalta realizzando una tripletta contro la Lituania e recapitando un chiaro segnale sul suo stato di forma. CR7 è stato sostituito per due volte consecutive da Maurizio Sarri con la Lokomotiv Mosca in Champions League e il Milan in campionato, lasciando velocemente l'Allianz Stadium' senza aspettare la squadra in occasione della sfida contro i rossoneri. Per restare aggiornato sulle trattative di calciomercato e le ultime news Clicca Qui!

L'ex Real Madrid aveva mal digerito la scelta di Sarri di richiamarlo in panchina facendo entrare Dybala (poi decisivo con il gol vittoria) ad inizio ripresa del posticipo contro il Milan, con il tecnico bianconero che a fine gara in conferenza stampa aveva svelato di un Ronaldo non a posto fisicamente per via di un problema al ginocchio. "Sto bene, molto bene", la dichiarazioni ieri sera a fine gara dell'asso lusitano, che vanno a cozzare con l'analisi del mister campano sulle sue condizioni atletiche.

Divergenze che aprono qualche crepa sul rapporto con tra il cinque volte Pallone d'Oro e la Juventus, con il 34enne attaccante che potrebbe salutare Torino prima della naturale scadenza del contratto fissata per il 2022. La dirigenza della Continassa non vuole farsi comunque trovare impreparata in previsione di un eventuale divorzio anticipato di Ronaldo.

La Juventus punta all'ingaggio di un 'nuovo Cristiano Ronaldo' per il futuro, tanti i nomi sul taccuino di Paratici: dai sogni Mbappé, Salah, Neymar e Kane, passando per gli enfant prodige Haaland, Sancho e Ansu Fati, senza dimenticare in Italia la pista Chiesa.

Calciomercato Juventus, Mbappé il sogno di Agnelli

Dal presidente Agnelli a Pavel Nedved, la Juventus non ha mai fatto mistero di puntare su un crack alla Ronaldo per il futuro sfruttando il ritocco verso l'alto delle sponsorizzazioni con Adidas e Jeep oltre all'aumento di capitale da 300 milioni. Se la scorsa estate in questo senso il colpo a sensazione dei campioni d'Italia fu de Ligt per rinforzare la difesa, gli uomini mercato della 'Vecchia Signora' lavorano ad un investimento faraonico anche per il reparto offensivo. Kylian Mbappé è sicuramente in cima alla lista delle preferenze di Agnelli: ipotesi affascinante quanto complicata, visto che servirebbe un'operazione faraonica da oltre 300 milioni di euro per portarlo in bianconero. Senza contare il muro del PSG, che ha proposto un rinnovo da 50 milioni all'ex Monaco.

Calciomercato Juventus, Neymar-Salah-Kane: affare da 200 milioni

Un po' meno tortuoso potrebbe risultare l'assalto a Neymar, già accostato l'ultima estate alla Juve e in rapporti sempre piuttosto complicati con la società campione di Francia. Un altro pallino della dirigenza juventina, soprattutto del CFO Paratici, è Mohamed Salah, ma anche in questo caso i desideri bianconeri vanno a scontrarsi con la volontà del Liverpool di non privarsi dell'egiziano ex Roma e Fiorentina. A Torino si monitora pure la situazione di Kane, la cui permanenza al Tottenham non è scontata ma che come Neymar e Salah ha una valutazione superiore ai 200 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Haaland e Sancho i crack del futuro. Chiesa il colpo azzurro

Più accessibili per la Juventus sicuramente le opzioni Haaland e Sancho: il norvegese e l'inglese stanno incantando con le casacche rispettivamente di Salisburgo e Borussia Dortmund, con il prezzo del loro cartellino che al momento non supererebbe i 100 milioni di euro. Qualcosa in meno chiede la Fiorentina invece per Federico Chiesa, profilo sempre caldo per Paratici e Nedved sul mercato italiano. Da non scartare infine un eventuale interesse dei campioni d'Italia per Ansu Fati, astro nascente del Barcellona destinato però a raccogliere l'eredità di un certo Leo Messi in Catalogna…

