NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS MODULO / Il Napoli sta vivendo, probabilmente, i giorni più tesi e complessi dell’era De Laurentiis. A una serie di risultati pessima in campionato ha fatto seguito l’ammutinamento dei calciatori, un fatto senza precedenti che ha palesato la frattura tra società, rosa e allenatore. La sosta sembra quasi un regalo del calendario: continuare a giocare in questo stato di tensione era impossibile. Lo ha dimostrato la prestazione col Genoa.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic. Le ULTIME di CM.IT

Napoli, calciatori pronti a chiedere scusa

Carlo Ancelotti sta lavorando alla svolta. Altri passi falsi contro Milan e Liverpool potrebbero costargli la panchina e bisogna preparare queste sfide come due finali. Prima di tutto, quindi, l’ambiente va rasserenato: ai calciatori manca tranquillità per le possibili sanzioni che infliggerà De Laurentiis e anche per la rabbia dei tifosi che si respira in città. I partenopei sanno di aver agito d’istinto, sbagliando, e si attendono la reazione del patron, che a Los Angeles valuta di colpirli attraverso i diritti d’immagine.

L’intenzione della rosa è chiedere scusa sia in privato alla dirigenza che pubblicamente: un gesto che i sostenitori attendono e che non si è ancora verificato per il silenzio stampa che, se violato, causerebbe ulteriori sanzioni.Ancelotti sta facendo da tramite tra calciatori e De Laurentiis: dopo il silenzio furioso dei giorni scorsi, si sta aprendo un piccolo spiraglio per il confronto che potrebbe portare alla pace. In fondo, siamo appena a metà novembre, la stagione è lunga e continuare sul piede di guerra sarebbe controproducente per tutti. Il presidente rientrerà da Los Angeles intorno a domenica 24 e, da quel momento, ogni giorno può essere quello buono per il chiarimento definitivo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, non solo Allan: clamoroso smacco al Napoli

Napoli, Ancelotti lavora per tornare al 4-3-3

“Non lasciare che le batoste segnino la fine: ricalibra e riparti. Sii flessibile, e sfruttale a tuo vantaggio”: nel suo libro ‘Il Leader Calmo’, Carlo Ancelotti chiude il capitolo sulla responsabilità con questo consiglio. ‘Ricalibrare’ l’atteggiamento tattico della squadra non sarà una panacea, ma può rappresentare un primo passo verso la guarigione: il tecnico sta provando a rispolverare il 4-3-3 che sarebbe perfetto per gran parte della rosa e che tanti giocatori vorrebbero riutilizzare quanto prima. Già a San Siro potrebbero esserci novità importanti, nello schieramento e negli uomini: col quarto posto a cinque punti (il primo, a 13, è ormai un miraggio) il Napoli non può più sbagliare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Giuffredi chiaro su Hysaj: "O la Roma oppure..."

Calciomercato, Haaland e i suoi fratelli: il vento del Nord intriga la Serie A