Juventus, retroscena Saha: "Ecco chi ha fatto piangere Ronaldo"

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO - Una tripletta per ritrovare il sorriso. Cristiano Ronaldo è stato il mattatore della larga vittoria del Portogallo sulla Lituania che avvicina la Nazionale di Santos alla qualificazione ad Euro 2020, dove i lusitani saranno chiamati a difendere il titolo continentale conquistato tre anni fa in Francia. CR7 aveva bisogno di una serata così, seppur contro un avversario modesto, per 'curarsi' dalle scorie che gli aveva lasciato la sfida tra Juventus e Milan, con quel labiale rivolto a Sarri per la sostituzione dopo appena 55 minuti di gioco.

Manchester United, Ronaldo e il retroscena su van Nistelrooy

Ma nella sua lunga e vincente carriera Cristiano Ronaldo ha vissuto anche altri momenti difficili, specie agli inizi, quando CR7 non aveva un clan pronto a difenderlo. A tal proposito si registrano le parole di Louis Saha che, intervistato da 'FourFourTwo', ha svelato un retroscena dei tempi del Manchester United. "Una volta Ruud van Nistelrooy ha fatto piangere Ronaldo. L'olandese aveva un ego molto forte e voleva tutti i palloni. Ci furono storie che culminarono in una discussione accesa proprio quando Cristiano aveva perso il padre e quindi non era il momento più adatto. Sono sicuro che poi Ruud si sia rammaricato di quello che gli ha detto".

