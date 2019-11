DIRETTA BOSNIA ITALIA - L'Italia fa visita alla Bosnia in una sfida valida per la penultima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2020. Da un lato gli Azzurri di Mancini, già aritmeticamente qualificati, vogliono centrare la nona vittoria in nove partite del girone per continuare a restare a punteggio pieno e avere la possibilità di essere teste di serie ai sorteggi. Dall'altro i balcanici di Prosinecki puntano a vendicare la sconfitta 2-1 dell'andata e rispettare la tradizioni che li vede sempre vittoriosi a Zenica.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Bilino Polje' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOSNIA (4-3-2-1): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Krunic, Visca; Dzeko. Ct Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Mancini

CLASSIFICA:

Italia* 24 punti; Finlandia 18; Grecia 11; Armenia e Bosnia* 10; Liechtenstein 2.



*una gara in meno