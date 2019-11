ROMA DZEKO FLORENZI / Edin Dzeko è tornato a parlare ai microfoni di 'Rai Sport' in vista di Bosnia-Italia, penultimo match di qualificazione a Euro 2020 in programma questa sera. Inevitabile trattare l'argomento Florenzi: "Ale sta bene, è il nostro capitano. Non è facile neanche per lui, è un giocatore forte che vuole giocare, ma alla fine dobbiamo tutti rispettare le decisioni del mister. Sicuramente si riprenderà e inizierà a giocare". Come raccontato da Calciomercato.it, Florenzi è attualmente ai margini per scelta tecnica e sta valutando l'addio.

Leggi anche ---> Calciomercato Roma, Florenzi-Inter: spunta la contropartita

Roma, ruolo Zaniolo e Bosnia-Italia: parla Dzeko

L'attaccante bosniaco si è poi espresso così sul ruolo di Nicolò Zaniolo, visto dal ct Mancini più come un centrocampista: "Nella Roma gioca bene alto a destra, ma può fare anche la mezz'ala.

Sinceramente non so quale sia la sua posizione migliore, ma ultimamente sta facendo molti gol quindi potrebbe anche essere lì la sua posizione".

Leggi anche ---> Calciomercato, asse Juventus-Roma sempre 'caldo': le ultime

Infine, sulla sfida agli azzurri di questa sera: "Per noi, anche se non è una partita importante per la classifica, sarà una gara per prepararci alla Nations League, con la quale potremmo ancora qualificarci agli Europei. Abbiamo pochi punti e purtroppo non siamo riusciti ad ottenere la qualificazione, ma faremo di tutto per riuscirci attraverso la Nations League".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Milan e Napoli, ESCLUSIVO Martina: "Donnarumma-Juve, perché no? Meret predestinato"

Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic. Le ULTIME di CM.IT

Juventus, ESCLUSIVO De La Red: “Cristiano è fatto così, non c’è bisogno di scuse”