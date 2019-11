CALCIOMERCATO INTER REINIER BARCELLONA / Il Flamengo vuole acquistare a titolo definitivo Gabigol e l'Inter, oltre ad un discreto cash, vorrebbe mettere le mani su uno dei tanti talenti formati nella Gavea. Tra questi, il più adamantino è sicuramente Reinier. L'attaccante diciassettenne è stato seguito in passato anche da Juventus, Milan e Roma, ma l'esplosione fatta registrare in questa stagione (11 partite, 4 gol e 2 assist in campionato) ha calamitato le attenzioni anche dei maggiori club europei, tra cui il Barcellona che di recente aveva inviato Abidal in missione in Brasile.

Secondo il 'Mundo Deportivo', la squadra catalana è così pronta a sfidare anche Atletico Madrid e Real Madrid. Una notizia negativa per, che possono però accogliere con favore un'altra indiscrezione proveniente dal Sudamerica. Secondo 'Globo Esporte', infatti, di recente il gioiellino verdeoro avrebbe accettato di rinnovare fino al 2024 in cambio del dimezzamento della clausola rescissoria, che è così passata da 70 a 35 milioni di euro.

