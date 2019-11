CALCIOMERCATO JUVENTUS KUMBULLA VERONA GENNAIO AGENTE - Marash Kumbulla non lascerà il Verona, almeno fino a giugno. Ne è certo l'agente del 19enne centrale italo-albanese, Gianni Vitali: "Non nego che ci siano gli occhi di tante squadre, è normale che susciti interesse - le sue parole a 'Radio Sportiva' - Ma è concentrato sul Verona e a gennaio non si muoverà. In estate, vedremo cosa succederà". Una chiusura netta, dunque, in vista della sessione invernale del calciomercato. Il prodotto del vivaio del club scaligero, lanciato in Serie A da titolare dall'allenatore Ivan Juric, sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, sempre molto attenta ai giovani talenti del campionato italiano.

Non è esclusa una possibile operazione in stile Romero col Genoa , col calciatore che è stato acquistato dai bianconeri e poi lasciato in prestito ai rossoblu. Ma, allo stato attuale, appare difficilmente ipotizzabile un affare del genere a gennaio. A giugno, eventualmente, se ne riparlerà.

