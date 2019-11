CALCIOMERCATO TORINO CESSIONI BONIFAZI IAGO FALQUE ZAZA / Sessione invernale di calciomercato che si profila piuttosto calda soprattutto sul fronte cessioni in casa Torino. Il primo obiettivo di Cairo è infatti quello di sfoltire la lunga rosa a disposizione di Walter Mazzari. Come riportato da 'Tuttosport', sono almeno cinque i possibili partenti a gennaio. In prima fila Edera e Parigini: per il primo, in scadenza di contratto nel 2023, si cercano acquirenti in prestito soprattutto in Serie A, mentre il secondo, in scadenza a giugno, potrebbe anche salutare a zero.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Per Bonifazi si valuta invece la cessione a titolo definitivo intorno ai 20 milioni di euro: il difensore è sempre seguito dalla Spal, che punta a riportarlo a Ferrara, e da Bologna e Fiorentina. Infine, tra i possibili partenti figurano anche Zaza, anche lui valutato circa 20 milioni, trattabili, e Iago Falque, al momento fermo però per infortunio. La 'missione' cessioni è già iniziata in casa granata.