CALCIOMERCATO INTER RAKITIC ATLETICO / Nuovi sviluppi importanti sul futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è sempre più lontano dal Barcellona, visto il poco minutaggio (una sola presenza da titolare tra Liga e Champions) in questa stagione concessogli da Valverde e quindi la perdita dello status di primattore nello scacchiere blaugrana. Il vice-campione del mondo non è più felice in Catalogna, come rivelato dallo stesso giocatore in una recente intervista.

Calciomercato Inter, Milan e Juventus: la Serie A resta in corsa per Rakitic

L'Inter ha fatto più di un pensierino all'ex Siviglia, anche se preferirebbe regalare a gennaio Vidal ad Antonio Conte visto il debole del tecnico nerazzurro per il nazionale cileno.

Anchemonitorano la situazione, con i bianconeri che cercarono l’affondo soprattutto l’ultima estate quando il Barça chiedeva in cambio il cartellino di. Paratici metteva invece sul piatto, con l'affare tra le due società che non ebbe risvolti positivi.

Calciomercato, affare Rakitic: l'Atletico fa sul serio

Adesso su Rakitic c'è la 'minaccia' firmata Simeone, con il 'Cholo' che sarebbe in pressing per portare il classe '88 all'Atletico Madrid. L’allenatore argentino è da sempre un grande estimatore del croato e, come riporta 'Movistar+', il club madrileno sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per il cartellino del numero 4 già nella finestra di gennaio. Non tramonta l'ipotesi Serie A, ma la pista Atletico è calda più che mai per Rakitic alla riapertura del mercato.

