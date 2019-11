MILAN DONNARUMMA JUVENTUS CALCIOMERCATO MERET NAPOLI DZEKO BOSNIA-ITALIA MARTINA - Più di 342 presenze tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Coppa Uefa. Ex portiere di Inter, Brescia, Genoa, Torino e Lazio, e agente storico di Gianluigi Buffon: Silvano Martina sa il fatto suo quando c'è da mettersi i guantoni e approfondire il tema portieri. Un tema che sta tenendo banco nella Nazionale di Roberto Mancini, con il dualismo tra Donnarumma e Meret che sta riaccendendo nuovi entusiasmi nell'era del post Buffon: "Una cosa è certa, con loro due il ruolo è coperto molto, molto bene - il parere di Martina, in esclusiva, ai microfoni di Calciomercato.it - E non bisogna poi dimenticare la grande stagione di Sirigu, anche lui sta facendo molto bene. L'Italia è messa bene con i portieri, soprattutto se consideriamo che ci sono giovani come Gollini e Cragno che possono entrare nel giro".

Calciomercato Milan, Martina su ipotesi Donnarumma alla Juventus

Un profilo come quello di Donnarumma, d'altronde, è davvero difficile da trovare in giro. E questo la sa anche la Juventus, che starebbe osservando con attenzione il portiere rossonero: "Nel mercato tutto è possibile - spiega Martina - E sembra che ci siano delle trattative tra Milan e Juventus per altri calciatori, quindi perché no. Anche uno come Gigio potrebbe rientrare in questi discorsi. Donnarumma è già in un top club, non bisogna dimenticarlo. Il Milan ha grande storia e una grande società alle spalle, nonostante qualche annata storta. Gigio alla Juventus potrebbe essere, comunque, un'operazione fattibile. Se volessero davvero, potrebbero farla.

Certo, i bianconeri al momento sono messi bene con Buffon e, ma molto dipenderà dai numeri che ci saranno in ballo".

Napoli, il predestinato Meret. E su Dzeko...

Dall'altra parte, invece, c'è Alex Meret, che sembra l'unica certezza di questo Napoli in grandissima difficoltà, dentro e fuori dal campo: "Alex è destinato ad una carriera strepitosa - continua Martina - E sicuramente si giocherà il posto in Nazionale con Donnarumma, per molto, molto tempo. Entrambi sono giovani e fortissimi, uno ha la forza del fisico, l'altro è un talento assoluto. Tra i due non saprei scegliere, ma in questo momento è giusto che giochi Donnarumma. Poi per il futuro sarà un po' come la storia tra Zoff e Albertosi, entrambi avranno spazio e saranno gli allenatori a scegliere di volta in volta, a secondo delle loro condizioni. Né Donnarumma né Meret sarà il titolare in assoluto".

Tra gli altri, Silvano Martina è anche uno dei rappresentanti in Italia di Edin Dzeko, che con la sua Bosnia, stasera, affronterà l'Italia per la nona giornata delle qualificazioni agli Europei. Qualificazione, ormai, quasi matematicamente saltata per il centravanti della Roma e i suoi compagni: "Stasera sarà una grande partita - analizza Martina - La Bosnia non ha mai perso in quello stadio, ma l'Italia è forte e ha giovani interessanti. Mancini sta facendo un grande lavoro e sarà una gara interessante. Dzeko e i compagni sperano di fare l'impresa e se dovessero arrivare terzi, sarebbero coinvolti negli spareggi finale. Staremo a vedere".

Alessandro Montano

