CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / La 'Joya' è tornata a brillare. Paulo Dybala compie oggi 26 anni e dopo stagioni difficili può finalmente godersi un compleanno da vero gioiello bianconero. Da Allegri a Sarri, passando per il quasi certo addio in estate, in pochi mesi è già cambiato tutto per l'attaccante argentino, che dopo aver forzato la propria permanenza a Torino si è già ripreso la Juventus.

Nonostante la preparazione estiva posticipata causa coppa America e le prime panchine stagionali, Dybala è infatti tornato protagonista in pochissimo tempo. L'ex Palermo è di nuovo centrale nello scacchiere di Maurizio Sarri, da questa stagione decisivo anche dalla panchina e passato da 'tuttocampista' senza incidere sotto la gestione Allegri a di nuovo incisivo soprattutto in zona gol. La Juventus, insomma, ha ritrovato la propria 'Joya'.

E ora sono già cambiati anche gli scenari futuri.

Calciomercato Juventus, per Dybala si parla ora di rinnovo: le ultime

Stravolti dunque in pochi mesi anche gli scenari di calciomercato: le recenti prestazioni dell'argentino hanno infatti convinto anche la dirigenza, al punto che si parlà già di rinnovo del contratto. L'attaccante è in scadenza nel 2022 e potrebbe essere ulteriormente blindato per allontanare le sirene estere.

Tottenham, Manchester United e PSG su tutte sono sempre alla finestra per la 'Joya', che a differenza della scorsa estate è però sempre più incedibile. Adesso solo un'offerta folle potrebbe convincere i bianconeri a privarsi del giocatore. Da Allegri a Sarri: Dybala è già rinato e la Juventus si tiene stretta la ritrovata 'Joya'.

