JUVENTUS INTER CHIESA KULUSEVSKI / Sfida a tutto campo tra Juventus e Inter. Non solo per la corsa scudetto: le due antagoniste del calcio italiano si daranno battaglia anche sul mercato, tanti gli obiettivi in ballo per la prossima estate. Il lungo corteggiamento per Chiesa potrebbe avere il suo epilogo questa estate, mentre in Premier è sempre il 'parametro zero' Eriksen a solleticare la fantasia. Senza dimenticare le possiibli mosse per Kulusevski e Tonali.

Calciomercato, Juventus contro Inter: continua il duello per Chiesa

Il duello per Chiesa si rinnoverà nei prossimi mesi, con il patron della Fiorentina Commisso che ha tenuto duro la scorsa estate blindando in riva all'Arno il gioiello della Nazionale.

I viola chiedono almeno 60 milioni di euro, con il prezzo che potrebbe ulteriormente lievitare in caso d’asta e d'inserimento di nuove squadre soprattutto dalla Premier League.

Calciomercato, tentazione Eriksen per Inter e Juventus

Un alto pezzo pregiato che fa gola a Juve e Inter è sicuramente Eriksen, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham. Il danese cambierà maglia, ma le due big italiane devono però fare i conti con l'agguerrita concorrenza del Real Madrid, con i 'Blancos' che hanno intenzione di portarlo già a gennaio alla corte di Zidane.

Calciomercato Juventus e Inter, da Tonali al retroscena Kulusevski

In merito di talenti della Nazionale chi ha catturato l'interesse delle grandi del nostro calcio è Tonali, incedibile l’ultima estate per Cellino con il presidente del Brescia che lo lascerebbe partire a fine campionato per non meno di 50 milioni di euro. Occhio anche a Kulusevski, esploso con la maglia del Parma ma di proprietà dell'Atalanta. L'Inter è in vantaggio sullo svedese, con la Juventus - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - che in estate ha incassato il 'no' del giocatore sulla possibilità del trasferimento in bianconero ma con la squadra Under 23.

