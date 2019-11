CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Non solo calciomercato in entrata per la Juventus che è molto attiva su entrambi i fronti. La sessione di gennaio sarà importante per la dirigenza bianconera per definire, infatti, anche alcuni casi 'spinosi' come quello relativo ad Emre Can. Il tedesco, nonostante lo scarso impiego in questa stagione e l'esclusione dalla lista Champions, continua ad essere convocato in nazionale, ma in vista dell'Europeo non vuole correre rischi e se non gli sarà garantito più spazio a Torino lo cercherà altrove. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, le cifre della cessione di Emre Can

Anche perché non mancano i club interessati all'ex Liverpool. Dal Barcellona che a gennaio lascerà partire Ivan Rakitic al Psg passando per Manchester United, Borussia Dortmund e soprattutto il BayernMonaco.

Secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe infatti la società bavarese quella più attiva sul fronte Emre Can, una pista da tenere fortemente in considerazione. La Juventus spera nell'asta e conta di incassare 40 milioni di euro dalla cessione a gennaio, mentre in estate entrerebbe in vigore la clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l'estero.

Calciomercato Juventus, da Demiral a Mandzukic: le altre cessioni​​

Ma non solo Emre Can. Sempre più vicina la partenza del 'desaparecido' Mario Mandzukic che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe scelto il Manchester United. In difesa poi il ballottaggio in partenza è tra Rugani e Demiral, con il turco che al momento sembra quello più caldo in uscita. La Premier League lo corteggia, ma occhio al Milan che ha bisogno di rinforzi.

