JUVENTUS CRISTIANO DE LA RED / Cristiano Ronaldo ha risposto sul campo alle polemiche per l’arrabbiatura con Maurizio Sarri dopo la sostituzione col Milan di domenica scorsa. La tripletta con la Lituania conferma che nei momenti complessi l’ex madridista rialza sempre la testa: ne abbiamo parlato con Rubén De La Red, ex calciatore del Real Madrid, che ha analizzato per Calciomercato.it il momento del portoghese.

Ieri una splendida tripletta in Nazionale, ma con la Juventus, finora, solo 6 gol in 14 partite: come valuta il momento di Ronaldo?

"Beh, il duello con Messi era una motivazione importante, ma lui vive per il calcio, è un grandissimo professionista e non sono d’accordo con le ultime dichiarazioni di Fabio Capello. Ha vinto cinque Palloni d’Oro e qualsiasi calciatore passa per momenti positivi e meno positivi. Giocatori come lui e lo stesso Messi non possono essere giudicati in negativo se per qualche mese hanno un lieve calo di rendimento, tutto il mondo sa quanto valgono”.

Cosa pensa della reazione durante la sostituzione col Milan?

"Se Cristiano Ronaldo non avesse reagito così non sarebbe lui. Si è arrabbiato perché la partita era ancora in equilibrio e voleva contribuire alla vittoria, questo mostra il suo spirito competitivo.

Il fatto che tenga ancora così tanto ad ogni gara dopo tutto quello che ha vinto, per me, è da elogiare".

Calciomercato Juventus, esclusivo De La Red: "Isco resterà al Real Madrid"

In questi casi, come ci si comporta nello spogliatoio? CR7 deve chiedere scusa?

"I compagni sanno quanto voglia di vincere abbia e per me non c’è né da chiedere scusa né da dare tanta importanza all’accaduto. Conoscendo Cristiano, starà già pensando alla prossima partita. Ci sono calciatori che sono così, leader nati… La sua sola presenza mantiene tutto lo spogliatoio in tensione, nessuno può rilassarsi, esige il 100% da chiunque. Già solo questo vale più di tanti gol".

Nei mesi scorsi si è parlato, più volte, di un futuro in Italia anche per Isco. Crede che lo vedremo in bianconero?

"A mio avviso resterà dov'è, è un grandissimo calciatore e col passare dei mesi avrà sempre più spazio. Per me, chi resta al Real Madrid fa sempre la scelta giusta. Avrà le sue opportunità per mettersi in mostra, e se poi l’anno prossimo volesse andar via non gli mancherebbero offerte importanti".

