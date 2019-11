CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS GVARDIOL OLMO / La Roma è a lavoro per il prossimo calciomercato, sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori pronti a fare le valigie c'è certamente Juan Jesus. Il futuro dell'ex centrale dell'Inter è in bilico e l'addio a gennaio è davvero probabile: per Fonseca non è certamente una prima scelta e in Italia e all'estero sono diverse le squadre che potrebbero puntare su di lui. Juan Jesus può interessare al Torino ma anche alla Sampdoria di Claudio Ranieri, alla ricerca di rinforzi per la salvezza ma attenzione anche a Zenit e Porto.

Con l'addio di Juan Jesus, la Roma potrebbe accogliere un nuovo giovane. L'ultima idea - come racconta Tuttosport - porta in Croazia e più precisamente alla Dinamo Zagabria. Il nome finito sul taccuino di Paratici è quello di Gvardiol, classe 2002 capace di giocare su tutta la fascia sinistra ma anche da centrale.

La Dinamo è una squadra piena di talenti e il più luminoso al momento è certamente Dani Olmo. Il classe 1998 piace parecchio alla Roma ma ha già una valutazione superiore ai 35 milioni di euro e i grandi club europei gli hanno messo gli occhi addosso. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Portarlo nella Capitale non sarà dunque facile.

