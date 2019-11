Calciomercato Milan, Diego Costa spinge Correa in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN CORREA DIEGO COSTA / Il Milan è chiamato a rinforzare l'attacco. I numeri lasciano pochi dubbi e a gennaio Maldini, Massara e Boban dovranno correre ai ripari per poter agganciare un posto in Europa. Il primo nome della lista è ovviamente quello di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è l'uomo giusto per carisma, personalità ed esperienza: caratteristiche queste che mancano alla giovane squadra di Pioli. In avanti si pensa anche a Giroud e Mandzukic ma sono decisamente più complicati da raggiungere. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI. Il Milan non si fermerà però solo alla punta centrale e l'obiettivo è quello di aggiungere esperienza in tutti gli altri reparti.

In casa rossonera si lavora anche agli esuberi. Il prossimo calciomercato sarà sostanzialmente autofinanziato: per via del Fair Play Finanziario tenere sotto controllo il bilancio è d'obbligo. A gennaio lascerà quasi certamente Kessie. L'esclusione dai convocati contro la Juventus è un chiaro segnale di come le cose tra la società e il centrocampista ivoriano si sia rotto. Per l'ex atalantino il Milan spera di incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La destinazione più probabile per Kessie è la Premier League.

Occhio anche ai possibili addii di, che non è riuscito ad ambientarsi,

Non solo Zlatan Ibrahimovic, dai soldi delle cessioni può essere finanziato il colpo mancato dell'estate. L'idea Angel Correa non è, infatti, mai finita in soffitta. Era il nome in cima alla lista durante lo scorso mercato e in inverno il Milan potrebbe tornare alla carica per l'argentino. Per caratteristiche è il calciatore che serve ai rossoneri, essendo capace di creare superiorità numerica, di saltare l'uomo e di assistere il compagno. La buona notizia per il Milan arriva dalla Spagna ed è legata all'infortunio di Diego Costa. Il bomber 31enne, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe essere costretto a star fuori tre mesi: Diego Simeone ha dunque l'esigenza di sostituirlo e il nome sempre caldo è quello di Rodrigo del Valencia, sfumato proprio per il mancato addio di Correa. Ora le parti potrebbero venirsi maggiormente in contro. Un centravanti ai Colchoneros adesso serve ancora di più rispetto agli scorsi mesi e ciò potrebbe portare Correa al Milan ad una cifra più bassa rispetto ai 45 milioni richiesti in estate. In alternativa va tenuta d'occhio la situazione legata a Deulofeu, rimasto sempre nei cuori dei tifosi rossoneri

