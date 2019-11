CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Serve la nazionale per riportare il sorriso a Cristiano Ronaldo. Dopo la doppia sostituzione tra Mosca e, soprattutto, il big match con il Milan che ha scatenato tutto il caso mediatico, tra le frasi in portoghese rivolte al tecnico, il mancato passaggio in panchina e l'addio anticipato allo Stadium, il fuoriclasse portoghese in nazionale è tornato a volare firmando una grande tripletta con tanto di risposta (un'altra) a Maurizio Sarri: "Sto bene. Sto molto bene" la replica a fine gara, un chiaro riferimento alla difesa avanzata dall'allenatore juventino che aveva parlato di un problema al ginocchio per CR7. E ancor più eloquenti sono i messaggi sui social del 'clan di Cristiano Ronaldo', contenenti pure un chiaro attacco a Fabio Capello che aveva parlato di un CR7 che "non salta l'avversario da tre anni". C'è fermento attorno a Ronaldo, che potrebbe nascondere qualcosa di più ampio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, l'addio di Cristiano Ronaldo diventa 'possibile'

Lo sottolinea anche il quotidiano 'La Repubblica' che nella sua edizione odierna guarda al futuro e sentenzia: "Il divorzio a fine stagione diventa possibile". Il rapporto con lo spogliatoio juventino, si legge sul quotidiano, non è più quello di un anno fa e dopo i dubbi estivi fugati dal blitz monegasco di Sarri, per CR7 si starebbero aprendo nuovi scenari già in vista 2020.

Perché l'ipotesi di una separazione in anticipo rispetto al contratto in scadenza nel 2022 diventa appunto un'ipotesi da non scartare e che permetterebbe alla Juventus di recuperare parte dell'investimento fatto sul cartellino del giocatore e allo stesso portoghese di strappare un ultimo contratto milionario in carriera alla soglia dei 35 anni.

Calciomercato Juventus, le possibili destinazioni per Cristiano Ronaldo

Da dove potrebbe ripartire CR7 in caso di addio alla Juventus? Le offerte di certo non mancano. La tentazione più forte è probabilmente quella che porta in MLS, dove tra l'altro i Los Angeles Galaxy devono individuare una nuova stella dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic. Proposte esotiche da Cina e Qatar non si faranno attendere, ma Cristiano si sente ancora al top ad alti livelli e dunque l'Europa potrebbe avere ancora la sua preferenza. Il Paris Saint-Germain, che prepara l'addio di Cavani, ha il Real Madrid sempre in pressing su Mbappé e deve fare i conti col 'caso Neymar', non avrebbe problemi a trovargli spazio anche dal punto di vista economico. Difficili, invece, i 'romantici' ritorni al RealMadrid o allo Sporting. Ma com'è stato nel 2018, fondamentale sarà la volontà dello stesso Cristiano. E quindi mai dire mai...

