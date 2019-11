CALCIOMERCATO BOSNIA ITALIA JUVENTUS INTER CHIESA GOJAK / Già qualificata agli Europei e a punteggio pieno nel Girone J, stasera l'Italia affronta fuori casa la Bosnia, attualmente terza a dieci punti. In caso di nuovo successo, il c.t. Mancini supererà il record di vittorie consecutive di Pozzo portandosi a 10, traguardo che dimostra la grande crescita della sua Nazionale. Sono tanti, in effetti, i talenti che si metteranno in mostra stasera a partire dalle 20.45. La gara, quindi, offrirà importanti spunti anche in chiave calciomercato, considerando anche gli interessi di Juventus e Inter per alcuni profili: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, da Chiesa a Tonali: Inter in agguato

Considerato tra i possibili titolari di Bosnia-Italia e seguito ormai da tempo dalla Juventus, Emerson Palmieri è nel mirino anche dell'Inter, che resta dunque in agguato per le prossime sessioni di mercato. Per l'esterno 25enne del Chelsea potrebbe quindi rinnovarsi la sfida tra Marotta e Paratici, atteso a Londra per questioni di mercato che riguardano anche l'ex romanista. Tra i migliori talenti del campionato italiano, invece, figura Sandro Tonali, in ballottaggio per un posto da titolare stasera: nonostante le esose richieste del presidente Cellino, nerazzurri e bianconeri sembrano molto attratte dalle sue enormi potenzialità; non è escluso, quindi, che la prossima estate possano dare vita a un'asta al rialzo.

Reduce da un periodo in chiaroscuro alla, infine, anche Federicoè visionato con attenzione dalle due società, che attendono una sua risposta dopo alcune critiche nelle recenti partite.

Calciomercato, da Cistana a Castrovilli: Juve e Inter sui volti nuovi

Tra le sorprese più belle in questa prima fase di campionato c'è sicuramente Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina messosi in mostra finora con tre gol, due assist e svariate giocate decisive. Su di lui sono piombati gli occhi della Juventus, ma l'Inter resta alla finestra pronta a sfruttare ogni occasione. Possibile esordiente in Nazionale, infine, è altresì Andrea Cistana, centrale difensivo del Brescia e rivelazione in Serie A, dove, oltre a Juve e Inter, potrebbero farsi avanti altre società.

Calciomercato, da Gojak a Kolasinac: occhi di Juve e Inter sulla Bosnia

Durante Bosnia-Italia, però, le attenzioni degli osservatori saranno proiettate anche sui talenti dela formazione casalinga. Tra i giovani più interessanti c'è Amer Gojak, centrocampista offensivo classe 1997 che sta crescendo nella Dinamo Zagabria, con la quale vanta già gol e apparizioni in Champions League. Da non sottovalutare, infine, le prestazioni di Menalo, Hajradinovic e, soprattutto, Kolasinac, esterno sinistro dell'Arsenal.

