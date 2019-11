JUVENTUS CRISTIANO RONALDO TRIPLETTA PORTOGALLO / Tornato in nazionale, è tornato Cristiano Ronaldo. Tutta un'altra vita per il fuoriclasse portoghese che respira l'aria del suo Portogallo, si mette alle spalle le turbolenze e le ultime prestazioni opache in Italia e firma una tripletta nel 6-0 alla Lituania che gli riporta il sorriso. Sorriso che, a differenza di quanto avvenuto nell'ultimo Juve-Milan, mantiene anche quando il Ct Fernando Santos decide di richiamarlo in panchina. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Tutti piccoli tasselli di un puzzle che fanno emergere delle tensioni di fondo, che appaiono ancor più evidenti quando, nel post-partita, è il 'clan di Cristiano Ronaldo' a scatenarsi sui social senza risparmiare qualche frecciatina.

La prima è la sorella, che si lancia dapprima in un "Dio non fallisce" a cui fa seguito poi un altro post in cui sentenzia: "Sta bene, e adesso?". Replica stizzita alle parole del tecnico juventino Mauriziosul ginocchio di CR7? Sicuramente più diretto l'attacco del grande amico Miguelche se la prende con le frasi di Fabio Capello e scrive: "Penso che avresti dovuto anche dribblare la difesa prima di segnare" scherza Paixao allegando il video in cui Cristiano da fuori area batte di prima intenzione il portiere avversario. Infine, l'altra sorella: "Non si scherza con lui".

