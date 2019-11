Portogallo, tripletta contro la Lituania: la reazione social di Ronaldo e la risposta della Juventus

PORTOGALLO CRISTIANO RONALDO JUVENTUS / Il problema al ginocchio sembra un lontano ricordo per Cristiano Ronaldo che torna in nazionale dopo la polemica infuocata per la sostituzione in Juventus-Milan e si fa sentire.

Tre reti nel 6-0 rifilato alla Lituania dai lusitani che si avvicinano alla qualificazione ad Euro 2020, un'altra prestazione al top per CR7 che poi al momento del cambio torna in panchina, ma questa volta sorridendo

Nel post-partita poi, la doppia esultanza social. Cristiano festeggia la tripletta celebrando la squadra: "Bella vittoria, squadra! Siamo ad un passo dalla qualificazione" scrive su Twitter il campione portoghese. E quindi arriva anche il messaggio della Juventus: "TRE GOL per @Cristiano stasera. Congratulazioni per la vittoria con il Portogallo!". Caso rientrato? Lo scopriremo solo al ritorno in Italia.

